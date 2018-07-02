В Эйшишкес с собой покончил сын бывшего вице-мэра Шальчининкай

1 июля рано утром, около 4.30 ч. полиция Вильнюсского округа получила сообщение о том, что в Эйшишкес с собой покончил молодой человек. Выяснилось, что ушел из жизни сын убившего любовника жены и покончившего с собой 2,5 года назад вице-мэра Шальчининкского района Анджея Андрушкевича.
© DELFI / Tomas Vinickas

По словам полиции, 19-летний юноша покончил с собой не дома. Он застрелился.

Первая трагедия в этой семье произошла 27 ноября 2015 г. Тогда вице-мэр Андрушкевич (1964 г.р.), вернувшись домой в Эйшишкес, застал 41-летнюю супругу Нийоле с любовником - сыном местного фермера и ветеринара Дарюсом Масюлисом (1977 г.р.). Андрушкевич убил Масюлиса и покончил с собой.

Он использовал два хранившихся легально пистолета.

У Андрушкевичей было двое детей: сын и дочь.

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