В Эйшишкес с собой покончил сын бывшего вице-мэра Шальчининкай

По словам полиции, 19-летний юноша покончил с собой не дома. Он застрелился.

Первая трагедия в этой семье произошла 27 ноября 2015 г. Тогда вице-мэр Андрушкевич (1964 г.р.), вернувшись домой в Эйшишкес, застал 41-летнюю супругу Нийоле с любовником - сыном местного фермера и ветеринара Дарюсом Масюлисом (1977 г.р.). Андрушкевич убил Масюлиса и покончил с собой.

Он использовал два хранившихся легально пистолета.

У Андрушкевичей было двое детей: сын и дочь.