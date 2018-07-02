В Эйшишкес с собой покончил сын бывшего вице-мэра Шальчининкай

По словам полиции, 19-летний юноша покончил с собой не дома. Он застрелился.
Первая трагедия в этой семье произошла 27 ноября 2015 г. Тогда вице-мэр Андрушкевич (1964 г.р.), вернувшись домой в Эйшишкес, застал 41-летнюю супругу Нийоле с любовником - сыном местного фермера и ветеринара Дарюсом Масюлисом (1977 г.р.). Андрушкевич убил Масюлиса и покончил с собой.
Он использовал два хранившихся легально пистолета.
У Андрушкевичей было двое детей: сын и дочь.
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