О ДТП в 14.57 ч. 2 ноября сообщил проезжавший мимо водитель.

Полиция информировала DELFI, что девушка (1998 г.р.) за рулем Peugeot ехала с улицы О.Милашяус в сторону Жирмунай. Она выехала на разделительную полосу, врезалась в забор, а затем врезалась в автомобиль BMW.

После столкновения Peugeot перевернулся. Его водитель скончалась в карете скорой помощи.

Оказывается погибшая совсем недавно получила права (7 июля этого года).

Водитель BMW женщина (1963 г.р.) также пострадала. Врачи увезли ее в больницу. На месте происшествия работали полиция, врачи и спасатели.

Движение в сторону Жирмунай было разрешено только в 15.42 ч., в сторону Антакальниса полосу открыли в 15.50 ч. В этом месте образовались большие заторы.