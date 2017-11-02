О ДТП в 14.57 ч. 2 ноября сообщил проезжавший мимо водитель.
Полиция информировала DELFI, что девушка (1998 г.р.) за рулем Peugeot ехала с улицы О.Милашяус в сторону Жирмунай. Она выехала на разделительную полосу, врезалась в забор, а затем врезалась в автомобиль BMW.
После столкновения Peugeot перевернулся. Его водитель скончалась в карете скорой помощи.
Оказывается погибшая совсем недавно получила права (7 июля этого года).
Водитель BMW женщина (1963 г.р.) также пострадала. Врачи увезли ее в больницу. На месте происшествия работали полиция, врачи и спасатели.
Движение в сторону Жирмунай было разрешено только в 15.42 ч., в сторону Антакальниса полосу открыли в 15.50 ч. В этом месте образовались большие заторы.
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