В ДТП в Таураге погиб человек

По Единому центру помощи поступило сообщение о ДТП в Таураге, на дороге в сторону Крижкальниса - с дороги съехал автомобиль. Сообщалось, что в автомобиле зажат человек.
Gausus snygis Vilniuje
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Сообщение пришло в 12.01 ч. 26 марта.

По данным полиции, погиб житель Таураге (1936 г.р.), который управлял автомобилем VW Passat. Он ехал один. ДТП произошло на дороге Рига-Шяуляй-Таураге-Калининград. Во время ДТП шел сильный снег.

"Автомобиль съехал с дороги и перевернулся", – сказала BNS представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Лаура Валаускене.

Через 10 минут на место происшествия приехали спасатели и освободили зажатого в машине пожилого водителя, однако врачи констатировали, что мужчина мертв.

"Полиция обнаружила автомобиль в кювете, с правой стороны дороги. Водитель был без сознания. Врачи скорой выяснили, что он мертв", – сказала BNS представитель ГКП Таурагского округа Грета Кесминайте.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за скользкого дорожного покрытия.

"Сейчас снега нет, перед этим шел снег, какое-то время вообще ничего не было видно", – сказала Кесминайте.

Таурагская полиция расследует обстоятельства ДТП.

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