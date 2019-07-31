Шаркницкас рассказал журналистам портала Alytaus naujienos, что несчастье произошло в Рокишкисе, когда семья путешествовала по Литве: "Моя дочь, ей, 8,5 лет, собиралась перейти через дорогу, чтобы попасть в музей, когда ее сбил автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый водитель. Он быстро перестроился из первой полосы во вторую".
На портале сообщается, что девочка в коматозном состоянии находится в Вильнюсской больнице.
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