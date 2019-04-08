Депутат литовского парламента Агне Ширинскене 5 апреля в Мариямпольском самоуправлении, у деревни Науена, на Via Baltica попала в ДТП.
Agnė Širinskienė
© DELFI / Karolina Pansevič

Автомобилем VW Passat управлял супруг Ширинскене. В 9.20 ч. на перекрестке он столкнулся с автомобилем Mercedes Benz. По данным полиции, люди в ДТП не пострадали. Однако полицию вызвали, чтобы заполнить декларацию о ДТП.

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