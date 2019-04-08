Автомобилем VW Passat управлял супруг Ширинскене. В 9.20 ч. на перекрестке он столкнулся с автомобилем Mercedes Benz. По данным полиции, люди в ДТП не пострадали. Однако полицию вызвали, чтобы заполнить декларацию о ДТП.