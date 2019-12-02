ДТП произошло на старой Укмергской дороге, около хутора Аукштеи Русокай. Столкнулись автомобили Subaru и Audi. Автомобилем Subaru управлял Жукас.
После столкновения Audi съехал с дороги, а Subaru перевернулся. По предварительным данным, ДТП произошло, когда Audi выехал на встречную полосу.
Пострадали оба водителя, их увезли в больницу.
Советник президента получил незначительные травмы, его выпустили из больницы после оказания необходимой помощи.
"Жукаса выпустили из больницы. Исследования показали, что травмы нетяжелые, несколько дней он будет лечиться амбулаторно", – сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
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