В ДТП погиб 18-летний водитель Opel

21 сентября, в 7.36 ч., по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Варенском районе, рядом с деревней Перлоя, с дороги съехал и врезался в деревья легковой автомобиль. Сообщали о пострадавших.
© AFP / Scanpix

По данным полиции, погиб водитель 2000 г.р. Opel Vectra, житель деревни Вейчюнай.

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