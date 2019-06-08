В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль

Сообщение о ДТП поступило в 14.50 ч. По предварительным данным, на перекрестке ул. Озо и Гялвону столкнулись два автомобиля: BMW и Volvo.

По предварительным данным, перевернулся автомобиль Volvo. Выяснилось, что в машине находился мужчина, женщина и малолетний ребенок.

Пожарные-спасатели сообщили DELFI, что на месте происшествия они перевернули автомобиль и отключили аккумулятор.

Очевидцы рассказали, что движение со стороны ТЦ Ozas в сторону Akropolis затруднено.