8 июня в Вильнюсе полицию, врачей скорой помощи и пожарных-спасателей вызвали на ул. Озо. Выяснилось, что там столкнулись два автомобиля, а один из них перевернулся".
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Сообщение о ДТП поступило в 14.50 ч. По предварительным данным, на перекрестке ул. Озо и Гялвону столкнулись два автомобиля: BMW и Volvo.

По предварительным данным, перевернулся автомобиль Volvo. Выяснилось, что в машине находился мужчина, женщина и малолетний ребенок.

Пожарные-спасатели сообщили DELFI, что на месте происшествия они перевернули автомобиль и отключили аккумулятор.

Очевидцы рассказали, что движение со стороны ТЦ Ozas в сторону Akropolis затруднено.

В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль
© DELFI / Orestas Gurevičius
В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль
© DELFI / Orestas Gurevičius

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В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль

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