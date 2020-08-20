В ДТП недалеко от Паневежиса погибли два человека

Сообщение о ДТП на 19-м км дороги поступило в 8.11 ч. Сообщалось, что столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек, некоторые зажаты в машинах.

Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал, что, по предварительным данным, два человека скончались, количество пострадавших еще уточняется.

По словам Мартинайтиса, лоб в лоб столкнулись Peugeot и Renault.

Дорога Паневежис-Каунас закрыта.