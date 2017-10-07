В ДТП на окраине Вильнюса пострадал человек

По Единому номеру помощи 112 сообщили, что на перекрестке ул. Укмергес и Тарандес, около ТЦ Mototoja, столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, пострадали мужчина и женщина. В одном из авто был ребенок, который сидел в детском кресле. Ребенок не пострадал.

Полиция уточнила, что после осмотра врачи скорой помощи увезли в больницу одного пострадавшего - мужчину.