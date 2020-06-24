В ДТП на автостраде под Каунасом погибла гражданка Эстонии

Скопировать ссылку В ДТП на автостраде под Каунасом погибла гражданка Эстонии

aA

24 июня, в 14.50 ч., на 117-м км автострады Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в Каунасском районе с дороги съехал мотоцикл BMW, которым управляла гражданка Эстонии. На месте происшествия выяснилось, что мотоцикл врезался в разделяющие полосы заграждения, а потом скользил по асфальту, пока не съехал с дороги.

Следите за самыми важными новостями в социальных сетях!