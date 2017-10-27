В друскининкайском санатории Belorus упал лифт

26 октября, в 7.47 ч. спасатели получили сообщение о том, что в Друскининкай, на ул. Майронё, в санатории Belorus упал лифт, пострадал человек.
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Когда на место прибыли спасатели, нога пострадавшего находилась между кабиной грузового лифта и шахтой. Спасатели разрезали кабину лифта, пострадавшего (1967 г.р.) освободили и передали врачам скорой помощи.

Инцидент произошел на складе с продовольствием.

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