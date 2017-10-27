Когда на место прибыли спасатели, нога пострадавшего находилась между кабиной грузового лифта и шахтой. Спасатели разрезали кабину лифта, пострадавшего (1967 г.р.) освободили и передали врачам скорой помощи.
Инцидент произошел на складе с продовольствием.
В друскининкайском санатории Belorus упал лифт
26 октября, в 7.47 ч. спасатели получили сообщение о том,...
В Вильнюсе обнаружили бомбу, жителей ул. Львово просят не подходить к окнам (5)
27 октября, в 10.02 ч., в Вильнюсе , по адресу ул. Львово, 12, во...
Дело о пропавшем в Литве жителе Лиепаи: волонтеры разместили фото найденной машины (2)
В Латвии и Литве продолжаются поиски 28-летнего...
В Каунасе серьезное ДТП, пострадал один водитель
В Каунасе, на ул. Биржялё 23 столкнулись два автомобиля:...
В Вильнюсе обнаружено тело упавшего с 16-го этажа мужчины (5)
26 октября рано утром, в 5.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Львово,...
TOP новостей
Глава ДГБ Литвы: говоря об угрозах, нужно избегать истерии (11)
Директор Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
Прогноз: укороченная рабочая неделя в будущем - неизбежность
В ближайшие 10 лет Еврокомиссия может взять на себя...
Kитаб и китабистика. Кто этот белорус, раскрывший загадки татарской письменности в Литве? (16)
Первые татары в Литву пришли около 700 лет назад, и, как...
Диагноз рынку недвижимости в Литве: достигнут максимум цен (18)
Все громче говорят о том, что подорожание недвижимости,...
В ближайшие выходные Литва переходит на зимнее время
В воскресенье рано утром в Литве отменяют летнее время...