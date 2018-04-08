В Друскининкай Opel врезался в дом: погиб 19-летний юноша

В ночь на понедельник, в 3.45 ч., в Друскининкай, на ул. Вейсею, автомобиль Opel Zafira, которым управлял молодой человек 1998 г.р. съехал с дороги и врезался в здание.
Погиб пассажир (1999 г.р.). Пострадал водитель и еще двое молодых людей (1999 и 1998 г.р.). По данным Департамента полиции, пострадавших доставили в больницу.
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