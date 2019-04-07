Департамент полиции Литвы информировал, что в Друскининкай был остановлен автомобиль, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый полицейский.
© DELFI / Kiril Čachovskij

6 апреля, в 14.55 ч., в Друскининкай, на ул. Витауто, полиция остановила автомобиль Seat Alhambra.

Транспортным средством в свободное от службы время управлял нетрезвый (1,61 промилле) полицейский (1981 г.р.).

Ведется расследование.

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