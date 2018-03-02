В Друскининкайскую больницу доставлен и госпитализирован 14-летний подросток. Он отравился алкоголем. В крови подростка было 1,68 промилле.
© DELFI / Andrius Ufartas

1 марта в 19.30 ч. в больницу из дома был доставлен несовершеннолетний (2004 г.р.). Диагноз - алкогольное отравление.

Ведется расследование

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