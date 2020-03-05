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4 марта, в 13.45 ч., в Тракайском районе, в деревне Кажишкяй, в жилом доме обнаружили тела трех человек: мужчины (1968 г.р.), женщины (1967 г.р.) и мужчины (1955 г.р.). Внешних следов насилия на телах не обнаружено.
В доме в Тракайском районе обнаружили тела трех человек
© DELFI

Тела обнаружил брат хозяина дома. Он несколько дней никак не мог попасть в дом брата, а в среду выломал дверь и обнаружил в доме тела троих человек).

Эксперты выясняют причину смерти. Первичная версия – отравление углекислым газом.

Мужчина, который обнаружил тела, рассказал, что во вторник он вернулся из больницы и зашел к брату, однако дверь его дома была закрыта. Через окно он увидел, что в кровати спит собутыльник его брата из соседней деревни.

Вечером мужчина пришел к брату еще раз, но дверь была на запоре. В среду он снова пришел к дому и заметил, что лежащий в кровати мужчина не поменял свою позу. Тогда он решил взломать дверь. Своего брата он нашел мертвым в туалете, на унитазе.

Женщина из соседней деревни лежала на полу. Под головой у нее была подушка, она была накрыта одеялом.

В доме были остатки закуски, на полу рвота. По словам мужчины, запаха гари в доме не было. Он считает, что погибшие могли отравиться алкоголем или алкогольными суррогатами.

Однако никаких остатков алкоголя мужчина в доме не обнаружил, поэтому он подозревает, что в доме мог быть и еще один человек из Кажишкяй, который нередко уносит алкоголь, когда собутыльники напиваются.

Этого человека, по словам мужчины, в деревне никто не видел уже два дня.

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