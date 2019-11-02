По данным Департамента полиции, подозреваемый 69-летний мужчина был обнаружен в гараже. У него диагностировали огнестрельное ранение в области головы. И женщину и мужчину доставили в больницу. Ведется расследование.
Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене уточнила, что пострадавшие находятся в Каунасской клинике. Состояние женщины, по предварительным данным, стабильное. Мужчина находится в коме.
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