В Девянишкес пограничники задержали группу нелегалов

СОГГ сообщает, что мигрантов задержали пограничники заставы им. Г.Жагуниса, которым о подозрительных лицах сообщила местная жительница.
Ни у одного из нелегалов (5 - взрослых и двое несовершеннолетних) документов не было). У них были рюкзаки с личными вещали и гигиеническими средствами. Один из нелегалов немного говорит по-английски.
Мигрантов задержали в 2,5 км от места незаконного пересечения границы.
Начато расследование. Мигрантов проверяют на COVID-19.
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