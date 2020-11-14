В Девянишкес пограничники задержали группу нелегалов

СОГГ сообщает, что мигрантов задержали пограничники заставы им. Г.Жагуниса, которым о подозрительных лицах сообщила местная жительница.



Ни у одного из нелегалов (5 - взрослых и двое несовершеннолетних) документов не было). У них были рюкзаки с личными вещали и гигиеническими средствами. Один из нелегалов немного говорит по-английски.

Мигрантов задержали в 2,5 км от места незаконного пересечения границы.

Начато расследование. Мигрантов проверяют на COVID-19.