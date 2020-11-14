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В Девянишкес (Шальчининкский район) пограничники задержали группу мигрантов, у которых не было документов. Шесть задержанных представились афганцами, один - пакистанцем.
В Девянишкес пограничники задержали группу нелегалов
© VSAT

СОГГ сообщает, что мигрантов задержали пограничники заставы им. Г.Жагуниса, которым о подозрительных лицах сообщила местная жительница.

Ни у одного из нелегалов (5 - взрослых и двое несовершеннолетних) документов не было). У них были рюкзаки с личными вещали и гигиеническими средствами. Один из нелегалов немного говорит по-английски.

Мигрантов задержали в 2,5 км от места незаконного пересечения границы.

Начато расследование. Мигрантов проверяют на COVID-19.

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