На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского округа (информация о происшествии была передана на станцию скорой помощи Вильнюса, полицейскому комиссариату Вильнюса).
В 16.01 пожар локализовали - горящие провода были потушены огнетушителями. Второй этаж задымлен, из него вывели детей и персонал.
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