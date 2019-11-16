На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского округа (информация о происшествии была передана на станцию скорой помощи Вильнюса, полицейскому комиссариату Вильнюса).

В 16.01 пожар локализовали - горящие провода были потушены огнетушителями. Второй этаж задымлен, из него вывели детей и персонал.