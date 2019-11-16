В субботу в 15.42 по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что по улице Сантаришкю 4, в детской больнице, на втором этаже загорелись электрические провода. В помещениях дым.
© DELFI / Valdas Kopūstas

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского округа (информация о происшествии была передана на станцию скорой помощи Вильнюса, полицейскому комиссариату Вильнюса).

В 16.01 пожар локализовали - горящие провода были потушены огнетушителями. Второй этаж задымлен, из него вывели детей и персонал.

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