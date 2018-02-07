В минувшие выходные из Республиканской паневежской больницы в Сантаришкскую детскую больницу в тяжелом состоянии был доставлен мальчик (ребенку еще не было двух лет). Врачам не удалось спасти его жизнь, пишет Sekundė.
Sergantis vaikas
© Shutterstock

Обстоятельства смерти ребенка выясняет полиция.

Мальчик попал в руки паневежских врачей в минувшую пятницу, после обеда, его привезли из Пасвальской больницы. У ребенка начался отек головного мозга. До этого ребенка лечили в Пасвалисе, было подозрение на воспаление легких.

По мере ухудшения состояния ребенка врачи решили перевезти его в Вильнюс, однако столичные врачи не смогли спасти жизнь мальчика.

Причина смерти ребенка пока неизвестна. Не исключено, что перед тем, как он попал в больницу, его могли бить. Больше информации появится после выводов судмедэкспертов.

Родители мальчика несовершеннолетние – обоим по 17 лет.

По словам пресс-секретаря ГКП Паневежского округа Расы Галкаускене, родителей опросили. Полиция выясняет, почему ребенок оказался в больнице.

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