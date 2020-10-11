В дерево врезался Porsche, подозревают, что водитель пьян

Сообщается, что в автомобиле был зажат человек.

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения подтвердили Delfi, что такое ДТП произошло. Пожарные-спасатели освободили пострадавшего и передали в руки врачей.

По данным полиции, в дерево врезался автомобиль Porsche Cayenne. Водитель был доставлен в больницу. Подозревают, что он пьян.