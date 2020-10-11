В дерево врезался Porsche, подозревают, что водитель пьян

aA
В субботу поздно вечером, в 22.23 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Шаличининкском районе, в старостве Калесникай, на пути из Эйшишек в Пурвенай, с дороги съехал и в дерево врезался легковой автомобиль.
Сообщается, что в автомобиле был зажат человек.
Представители Департамента пожарной безопасности и спасения подтвердили Delfi, что такое ДТП произошло. Пожарные-спасатели освободили пострадавшего и передали в руки врачей.
По данным полиции, в дерево врезался автомобиль Porsche Cayenne. Водитель был доставлен в больницу. Подозревают, что он пьян.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве проходят парламентские выборы по данным на 9 ч., проголосовали 3,14% избирателей (83)
В воскресенье в Литве в условиях пандемии...
Что важно знать избирателям во время парламентских выборов (1)
В этом году парламентские выборы будут иными – из-за...
Член избирательной комиссии: это первый подобный опыт (2)
В воскресенье в Литве начались парламентские выборы....
Некоторые находящиеся в изоляции жалуются, что к ним не пришли члены избирательной комиссии (2)
Некоторые находящиеся в изоляции граждане Литвы в...