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В субботу поздно вечером, в 22.23 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Шаличининкском районе, в старостве Калесникай, на пути из Эйшишек в Пурвенай, с дороги съехал и в дерево врезался легковой автомобиль.
В дерево врезался Porsche, подозревают, что водитель пьян
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщается, что в автомобиле был зажат человек.

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения подтвердили Delfi, что такое ДТП произошло. Пожарные-спасатели освободили пострадавшего и передали в руки врачей.

По данным полиции, в дерево врезался автомобиль Porsche Cayenne. Водитель был доставлен в больницу. Подозревают, что он пьян.

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