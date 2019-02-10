В 13.30 ч. в доме обнаружили тело женщины (1966 г.р.).
В 13.45 ч. в кладовке-уличной кухне обнаружили тело мужчины (1963 г.р.).
Во время первичного осмотра признаков насилия на телах покойных не обнаружили.
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