aA
Полиция Шяуляйского округа сообщила о трагическом несчастье в деревне Найсяй.
В деревне Найсяй произошло трагическое несчастье
© Šiaulių TIC

21 февраля, в 13.23 ч., в деревне Найсяй (Шяуляйский район), на ул. Плянто, в хозпостройке, во время ремонтных работ упала стремянка, а с ней - электрик. Мужчина 1961 г.р. скончался на месте.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Президент Литвы рассказал, что читает Чехова в оригинале (46)

Президент Литвы Гитанас Науседа 22 февраля утром...

Jevgenijaus Prigožino lėktuvas Jevgenijus Prigožinas

Предупреждение в связи с самолетом Пригожина: Литва может стать линией фронта (182)

Парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне...

Новые рейтинги: вызов перед "крестьянами" – уже не консерваторы (15)

Оппозиционная Литовская социал-демократическая...

Погода: прогнозируют сильный ветер и смешанные осадки

В субботу к Литве с запада приблизится мощный циклон....

За злоупотребление местом на парковке у дома в Литве предложена конфискация автомобиля (53)

Жители многоквартирных домов, которые не находят на...

|Maža didelių žinių kaina