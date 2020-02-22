В деревне Найсяй произошло трагическое несчастье

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Полиция Шяуляйского округа сообщила о трагическом несчастье в деревне Найсяй.
21 февраля, в 13.23 ч., в деревне Найсяй (Шяуляйский район), на ул. Плянто, в хозпостройке, во время ремонтных работ упала стремянка, а с ней - электрик. Мужчина 1961 г.р. скончался на месте.
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