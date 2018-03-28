В деревне Кунигишкес взорвался жилой дом

28 марта, в 16.13 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в деревне Кунигишкес, на ул. Лаздину, 3, (Йонавский район) взорвался газовый баллон и начался пожар. Пострадал хозяин дома.
На место происшествия выехали спасатели, врачи и полиция. Дом горел открытым пламенем.
Пострадавшего мужчину увезли в больницу.
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