В деревне Антяжеряй за рулем автомобиля задержан нетрезвый военный

Скопировать ссылку В деревне Антяжеряй за рулем автомобиля задержан нетрезвый военный

23 июня, в 13.42 ч., в деревне Антяжеряй, полиция остановила автомобиль VW Tiguan, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый (2,60 промилле) военный (1996 г.р.) Литовской армии.