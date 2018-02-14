Как рассказала DELFI представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене, эта история началась почти год назад - 18 апреля 2017 года.
19 апреля прошлого года в полицию обратились врачи и сообщили, что накануне к ним приезжала избитая девушка (1992 г.р.). Она сказала, что дома, где она живет со своим другом Петраускасом, ее избил друг.
Однако 20 апреля она заявила полиции, что друг ее не бил, что она сама упала. Врачам об избиении якобы сказала потому, что в противном случае ей придется платить за лечение. Поэтому полиция не стала расследовать этот случай.
А в начале февраля этого года теперь уже бывшая подруга боксера передумала и обратилась в прокуратуру с заявлением о насилии в ближайшем окружении. Прокуратура передала заявление в полицию, было начато расследование.
На вопрос, почему спустя почти год девушка передумала, Янулявичене, ответила, что пострадавшая указала мотивы таких действий, но их нельзя предавать огласке, поскольку это материалы расследования.
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