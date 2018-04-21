20 апреля - в день рождения Адольфа Гитлера - в Вильнюсе на трех мостах были вывешены флаги со свастикой.
© Vilniaus aps. VPK nuotr.

Департамент полиции сообщил, что зарегистрированы три подобных случая.

20 апреля, в 6 ч., по ЕЦП поступило сообщение о том, что на проспекте Лайсвес на мосту к железной цепи прикреплен флаг с нацистской символикой.

Около 6.25 ч. сообщили о том, что флаг со свастикой висит на виадуке на ул. Прамонес, на перилах. Он также был закреплен при помощи цепи.

Около 8 ч. поступило третье сообщение о том, что на ул. Шило на перилах моста цепью прикреплен флаг с нацистской символикой.

Флаги были сняты, ведется расследование.

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