Департамент полиции сообщил, что зарегистрированы три подобных случая.
20 апреля, в 6 ч., по ЕЦП поступило сообщение о том, что на проспекте Лайсвес на мосту к железной цепи прикреплен флаг с нацистской символикой.
Около 6.25 ч. сообщили о том, что флаг со свастикой висит на виадуке на ул. Прамонес, на перилах. Он также был закреплен при помощи цепи.
Около 8 ч. поступило третье сообщение о том, что на ул. Шило на перилах моста цепью прикреплен флаг с нацистской символикой.
Флаги были сняты, ведется расследование.
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