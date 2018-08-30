В дачном домике обнаружено тело мужчины

29 августа, в 17.20 ч., в деревне Бубай (Вильнюсский район), на ул. Ветрос, в дачном домике было обнаружено тело мужчины (1963 г.р.) с перерезанным горлом.
© DELFI / Erika Venckutė

По данным полиции, тело обнаружила супруга покойного. Рядом с телом, у двери, лежал нож.

По словам соседей, женщина привезла сюда своего пьющего мужа примерно полгода назад в надежде, что вырвет его из компании пьяниц.

Покойный при жизни был спокойным человеком, с соседями не конфликтовал.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

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