В дачном домике обнаружено тело мужчины

По данным полиции, тело обнаружила супруга покойного. Рядом с телом, у двери, лежал нож.

По словам соседей, женщина привезла сюда своего пьющего мужа примерно полгода назад в надежде, что вырвет его из компании пьяниц.

Покойный при жизни был спокойным человеком, с соседями не конфликтовал.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве.