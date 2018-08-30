В дачном домике обнаружено тело мужчины

По данным полиции, тело обнаружила супруга покойного. Рядом с телом, у двери, лежал нож.
По словам соседей, женщина привезла сюда своего пьющего мужа примерно полгода назад в надежде, что вырвет его из компании пьяниц.
Покойный при жизни был спокойным человеком, с соседями не конфликтовал.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве.
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