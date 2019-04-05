В четверг вечером в Вильнюсе сгорели три дома

Сообщение о пожаре поступило 4 апреля, в 19.57 ч.
По предварительным данным, загорелись два жилых дома и один строившийся дом. Причина пожара пока неясна.
На месте происшествия работали многочисленные наряды пожарных-спасателей и полиции. На время было ограничено движение на улице.
На пожарище дежурили и врачи. По данным полиции, во время пожара никто не пострадал.
В пятницу в Вильнюсе с дороги съехал автомобиль BMW
5 апреля, в 11 ч., на окраине Вильнюса, в Дварчёнисе, с...
Посиделки с незнакомыми женщинами для пожилого мужчины закончились плачевно (2)
2 апреля, в 22 ч., в Вильнюсе , на ул. Габиёс, в квартире...
Водитель фуры перевозил нелегалов из Вьетнама (2)
Калварийские пограничники закрыли в КПЗ водителя фуры...
На скоростной дороге под Берлином в ДТП попала фура компании Girteka (8)
На скоростной дороге под Берлином 3 апреля в ДТП попала...
TOP новостей
Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (5)
В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...
Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (12)
12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...
Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (54)
Большинству горожан есть что сказать по поводу...
Перед выборами ждет волна фейковых новостей: вредители отрабатывают новые трюки (83)
Как обычно вы заходите на фейсбук, просматриваете...
Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (3)
По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...