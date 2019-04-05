В четверг вечером в Вильнюсе сгорели три дома

Сообщение о пожаре поступило 4 апреля, в 19.57 ч.

По предварительным данным, загорелись два жилых дома и один строившийся дом. Причина пожара пока неясна.

На месте происшествия работали многочисленные наряды пожарных-спасателей и полиции. На время было ограничено движение на улице.

На пожарище дежурили и врачи. По данным полиции, во время пожара никто не пострадал.