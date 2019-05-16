В четверг в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль

В четверг в Вильнюсе произошло ДТП, столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся. В автомобиле был зажат человек.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На место происшествия выехали врачи, пожарные-спасатели и полиция.

По сведениям пожарных-спасателей, двоих пострадавших передали врачам. В ДТП пострадал водитель такси и его пассажирка.

ДТП произошло в 13.40 ч. на проспекте Лайсвес, недалеко от ТЦ Kubas.

Полиция выясняет, кто был виновником ДТП.

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