В четверг в Вильнюсе произошло ДТП, перевернулся автомобиль

На место происшествия выехали врачи, пожарные-спасатели и полиция.
По сведениям пожарных-спасателей, двоих пострадавших передали врачам. В ДТП пострадал водитель такси и его пассажирка.
ДТП произошло в 13.40 ч. на проспекте Лайсвес, недалеко от ТЦ Kubas.
Полиция выясняет, кто был виновником ДТП.
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