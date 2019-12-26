Вильнюсская полиция информировала DELFI, что около 4.44 ч., полиция выезжала на помощь водителю, который не справился с управлением.

На месте происшествия выяснилось, что автомобиль VW Golf каршеринговой компании CityBee зацепил столб и едва не снес остановку.

Выяснилось, что водитель автомобиля пьян - 1,17 промилле.

По данным полиции, люди в ДТП не пострадали.