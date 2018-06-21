Сообщение о разлитой в суде ртути поступило в 13.24 ч.

В суд приехала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Здание огородили СТОП-лентой. Спасатели стали замерять уровень ртути в воздухе.

После проверки выяснилось, что информация была ложной. Работников суда не эвакуировали, они продолжили работу.