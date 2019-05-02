Неустановленный несовершеннолетний на велосипеде ехал со стороны Белого моста и сбил шедшую по тротуару несовершеннолетнюю, а затем уехал с места происшествия в сторону Лукишкской площади.

Полиция проводит расследование, очевидцев ДТП просят обращаться к следователю Ане Яцкявичене, по тел. (8 5) 271 9460, по эл. почте ana.jackeviciene@policija.lt.