Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло на перекрестке ул. А.Гоштауто и Ю.Тумо-Вайжганто 22 апреля, в 17.42 ч.
Specialistai išskiria kelias dviratininkų klaidas
© Edgaras Buiko

Неустановленный несовершеннолетний на велосипеде ехал со стороны Белого моста и сбил шедшую по тротуару несовершеннолетнюю, а затем уехал с места происшествия в сторону Лукишкской площади.

Полиция проводит расследование, очевидцев ДТП просят обращаться к следователю Ане Яцкявичене, по тел. (8 5) 271 9460, по эл. почте ana.jackeviciene@policija.lt.

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