В понедельник поздно вечером, в 22.38 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на ул. Упес, 9, у Белого моста, в реку съехал автомобиль.
© DELFI / Domantas Pipas

На место выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

По словам спасателей, автомобиль темного цвета находился примерно в 10 м от берега. Людей в автомобиле не было.

Представители Департамента спасения сказали DELFI, что приехав на место, спасатели еще успели увидеть погружавшийся в реку автомобиль, но пока на воду спустили лодку, машина из поля зрения пропала. Предполагают, что автомобиль унесло сильным течением. Автомобиль в реке будут искать во вторник, в светлое время.

Владелец автомобиля сказал спасателям, что оставил свой Saab (2002 г.в.) на горке, включив ручной тормоз, но несмотря на это, автомобиль съехал в реку.

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