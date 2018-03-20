На место выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи скорой помощи.

По словам спасателей, автомобиль темного цвета находился примерно в 10 м от берега. Людей в автомобиле не было.

Представители Департамента спасения сказали DELFI, что приехав на место, спасатели еще успели увидеть погружавшийся в реку автомобиль, но пока на воду спустили лодку, машина из поля зрения пропала. Предполагают, что автомобиль унесло сильным течением. Автомобиль в реке будут искать во вторник, в светлое время.

Владелец автомобиля сказал спасателям, что оставил свой Saab (2002 г.в.) на горке, включив ручной тормоз, но несмотря на это, автомобиль съехал в реку.