В центре Вильнюса в ДТП пострадала женщина

27 марта, в 15.21 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. A.Гоштауто, столкнулись автомобили Peugeot и Volkswagen. В ДТП пострадала женщина.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По предварительным данным, она получила травму руки и была доставлена в больницу.

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