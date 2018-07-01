В центре Вильнюса столкнулись два курьера по доставке еды

Сообщение о происшествии поступило в 15.34 ч. Выяснилось, что в ДТП участвовал автомобиль Fiat и велосипедист.

И автомобилист, и велосипедист в ДТП попали в рабочее время - она они работают курьерами по доставке еды.

Велосипедисту потребовалась помощь врачей. Он получил травму ноги. Молодого человека доставили в больницу.