В центре Вильнюса столкнулись два курьера по доставке еды

1 июля полиция получила сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Вильняус, столкнулись автомобиль и велосипед. На место происшествия выехали врачи скорой помощи.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Сообщение о происшествии поступило в 15.34 ч. Выяснилось, что в ДТП участвовал автомобиль Fiat и велосипедист.

И автомобилист, и велосипедист в ДТП попали в рабочее время - она они работают курьерами по доставке еды.

Велосипедисту потребовалась помощь врачей. Он получил травму ноги. Молодого человека доставили в больницу.

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