2 августа, в 11.50 ч., в центре Вильнюса, на перекрестке проспекта Гедиминаса и ул. Ю.Тумо-Вайжганто, столкнулись внедорожник BMW и велосипед.
© DELFI

Пострадал велосипедист примерно лет 30 (травма головы), его увезли в больницу.

В центре Вильнюса столкнулись BMW и велосипед, пострадал молодой человек
© DELFI
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