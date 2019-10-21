На место происшествия приехали три экипажа полиции, скорая помощь и две пожарных машины.
Полиция огородила территорию, остановила движение. На перекрестке отключились светофоры.
По предварительным данным, взрыв произошел под землей. Возможно это взрыв электрического кабеля.
Через 30 минут движение на ул. Лукишкю возобновилось.
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