Осмотревшие ее специалисты установили, что вес бомбы составляет примерно 100 кг. В случае взрыва, его последствия для близлежащих домов были бы очень серьезными.

Жителей ближайших домов уже вывели из зданий. Также просят выйти и жителей домов, находящихся дальше.

По первоначальным данным, это советская бомба.