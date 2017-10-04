Осмотревшие ее специалисты установили, что вес бомбы составляет примерно 100 кг. В случае взрыва, его последствия для близлежащих домов были бы очень серьезными.
Жителей ближайших домов уже вывели из зданий. Также просят выйти и жителей домов, находящихся дальше.
По первоначальным данным, это советская бомба.
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