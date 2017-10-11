На место происшествия прибыли специальные службы. Обнаруженный объект напоминает артиллерийскую мину.
В 14.15 часов был введен план "Щит" (Skydas).
Выяснилось, что это артиллерийская мина 82 калибра советского производства Времен второй мировой войны. Мину увезли для уничтожения в Пагиряйский карьер. В 15.30 ч. план "Щит" был отозван.
Напомним, что неделю назад строители обнаружили в Вильнюсе, на ул. Дайнавос, что недалеко от Лукишкской площади, не разорвавшуюся авиационную бомбу весом 100 килограмм.
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