В центре Вильнюса обнаружен снаряд, введен план "Щит"

28 сентября в центре Вильнюса был обнаружен напоминающий снаряд предмет, введен план "Щит".
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным полиции Вильнюсского округа, рабочие обнаружили на ул. Т.Косцюшкос предмет, похожий на артиллерийский снаряд военных лет.

Был введен план "Щит".

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