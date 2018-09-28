28 сентября в центре Вильнюса был обнаружен напоминающий снаряд предмет, введен план "Щит".
По данным полиции Вильнюсского округа, рабочие обнаружили на ул. Т.Косцюшкос предмет, похожий на артиллерийский снаряд военных лет.
Был введен план "Щит".
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В центре Вильнюса обнаружен снаряд, введен план "Щит"
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