Эту информацию подтвердила представитель Vilniaus vandenys Раймонда Страздаускайте.

Она указала, что произошла авария водопровода, команда по ее ликвидации уже работает на месте. Точная причина аварии еще выясняется.

Улицу залило чистой холодной питьевой водой. Планируют поставить заглушку и подождать, кода вода стечет в дождевую канализацию, после этого начнутся ремонтные работы.

Воду никому не перекрывали, однако напор в системе снизился, это может быть заметно по слабому напору при открывании крана.

Сколько продлится ремонт - не прогнозируют. Если в ходе работ потребуется копать землю, то работы затянутся, если достаточно будет просто спуститься в колодец, чтобы устранить причины аварии, то работы не займут много времени.

Вильнюсская мэрия сообщила, что после аварии на ул. Упес, у дома номер 5, временно ограничено движение на этой улице. Водителей просят выбирать другой маршрут - объезжать это место по ул. Г.Баравико, проспекту Конституциёс и ул. Калварию.

Около 19 ч. Vilniaus vandenys сообщила, что бригада еще работает на месте аварии. Вода из трубы больше не вытекает. Ремонтные работы планируют завершить до полуночи.

По словам Страздаускайте, в месте, где произошла авария, проходит водопровод.

Авария произошла недалеко от Зеленого моста. Представитель ТЦ VCUP Гинтарас Маргявичюс сказал BNS, что из-за аварии произошли сбои с поставками воды в ТЦ.