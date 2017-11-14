В понедельник поздно вечером, в центре Вильнюса, на ул.Жигиманту автомобиль BMW съехал с дороги, помял ограждение, съехал со склона и врезался в стену гостиницы Congress.
© DELFI / Karolina Pansevič

Гостиница расположена в угловом здании по ул.Жигиманту и Винльяус.

По первоначальным данным, люди не пострадали, водитель с места происшествия скрылся.

По словам полицейских, владельцы этого автомобиля (1996 года выпуска) неоднократно менялись, поэтому установить сразу, кому он в данный момент принадлежит было сложно.

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