Гостиница расположена в угловом здании по ул.Жигиманту и Винльяус.

По первоначальным данным, люди не пострадали, водитель с места происшествия скрылся.

По словам полицейских, владельцы этого автомобиля (1996 года выпуска) неоднократно менялись, поэтому установить сразу, кому он в данный момент принадлежит было сложно.