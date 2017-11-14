Гостиница расположена в угловом здании по ул.Жигиманту и Винльяус.
По первоначальным данным, люди не пострадали, водитель с места происшествия скрылся.
По словам полицейских, владельцы этого автомобиля (1996 года выпуска) неоднократно менялись, поэтому установить сразу, кому он в данный момент принадлежит было сложно.
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