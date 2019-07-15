В понедельник, в 7.30 ч., в центре Шяуляй, на ул. Тильжес, водитель Porsche выехал на встречную полосу, зацепил автомобиль Ford, затем снес два деревца и заехал на тротуар.
По предварительным данным, водитель Porsche возможно заснул за рулем или совершил ДТП из-за проблем со здоровьем.
Водители обоих автомобилей (35-летняя водитель Ford - женщина) были трезвыми. В ДТП пострадали оба водителя, их увезли в больницу.
К счастью, пешеходов на тротуаре в момент инцидента не было.
В центре Шяуляй потерявший управление Porsche выехал на тротуар
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