В центре Риги в яму провалился автомобиль BMW

В Государственной полиции сообщили, что вызов на улицу Гертрудес был получен в 10.32. Сообщалось о том, что две машины - Mercedes-Benz и BMW провалились в яму. Mercedes выбрался, а BMW застрял.
По словам женщины, управлявшей BMW, ехавший впереди Mercedes-Benz зацепил яму двумя колесами, поцарапал днище, но сумел выкарабкаться. Она ехала следом, ямы не увидела и угодила в нее. Из машины женщина выбралась через заднюю дверь. Автомобиль был куплен всего месяц назад.
С помощью спецтехники застрявший в яме автомобиль удалось вытащить, движение по улице Гертрудес восстановлено в обоих направлениях, но организовано по одной полосе.
Провал проезжей части, вымощенной брусчаткой, образовался во время гидравлической проверки, которая проводится сегодня на правом берегу Даугавы. "Во время проверки тепловые сети тестируют под высоким давлением и в этот раз произошел разрыв, в результате чего дорогу размыло. Конкретные сети были построены в 1963 году и свое отслужили", - пояснила представитель Rīgas siltums Линда Ренце.
По ее словам, хорошо, что авария произошла летом во время проверки, потому что в зимний сезон это могло быть опасно и без горячей воды мог остаться целый квартал.
По информации полиции, водитель не пострадал. Убытки, возникшие в результате ДТП, компенсирует Rīgas siltums.
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