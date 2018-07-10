В центр Вильнюса съехалось несколько автоцистерн

10 июля, утром суматоха началась в самом центре Вильнюса. В 8.45 ч. пожарным сообщили о том, что на 5 этаже магазина Zara, на проспекте Гедиминаса, начался пожар.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

На место прибыли шесть автоцистерн, автолестница, скорая помощь. Однако, после того как пожарные осмотрели здание, выяснилось, что пожара нет, есть лишь запах гари. Убедившись, что все в порядке, пожарные уехали.

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