В центр Вильнюса съехалось несколько автоцистерн

10 июля, утром суматоха началась в самом центре Вильнюса. В 8.45 ч. пожарным сообщили о том, что на 5 этаже магазина Zara, на проспекте Гедиминаса, начался пожар.
На место прибыли шесть автоцистерн, автолестница, скорая помощь. Однако, после того как пожарные осмотрели здание, выяснилось, что пожара нет, есть лишь запах гари. Убедившись, что все в порядке, пожарные уехали.
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