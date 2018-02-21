Юноша находился в заключении в ожидании депортации в Литву. За три месяца он совершил 5 попыток суицида.

11 ноября 2016 г. он в своей одиночной камере нажал кнопку, вызывая помощь, на сигнал отреагировали лишь спустя 37 минут, охрана уже ничем не могла помочь юноше.

Не приходя в сознание, он скончался через три дня.

По словам правоохраны, у 18-летнего юноши не было никаких психических отклонений, он только плохо знал английский, поэтому с ним общались через переводчика.

Присяжные Вестминстерского суда пришли к выводу, что юношу не стоит изолировать из-за попыток суицида, кроме того, охрана должна была раньше отреагировать на сигнал о помощи.

Ведомство Prisons and Probation Ombudsman провело расследование и констатировало, что жизнь юноши можно было спасти, если бы на сигнал отреагировали раньше.

Учреждение HMP Wandsworth ранее неоднократно критиковали за то, что инспекторы долго не реагируют на сигналы о помощи.

18-летний гражданин Литвы был задержан в августе 2016 года за кражу в магазине. Сначала его закрыли в тюрьме Pentonville, потом не выпустили под залог и перевели в HMP Wandsworth.

За ним велось наблюдение, чтобы исключить вероятность суицида. Однако он все равно наносил себе травмы, стал эмоционально нестабильным. По словам одной медсестры, он вел себя "по-детски".