В субботу в Вилкавишкисскую больницу был доставлен мужчина, получивший ожоги 70 процентов тела, сообщает отдел полиции.
© DELFI / Andrius Ufartas

27 июля мужчина (1973 г.р.) был доставлен в Вилкавишкисскую больницу со двора своего домае. Получивший ожоги 70 процентов тела мужчина был перевещен в Каунасскую больницу.

Обстоятельства выясняются.

ЧП и криминал

В больницу Вилкавишкиса доставлен мужчина с сильными ожогами тела

В субботу в Вилкавишкисскую больницу был доставлен...

Со стоянки ТЦ в Каунасе угнали BMW за 70 тысяч евро (14)

Департамент полиции сообщил, что в Каунасе был угнан...

В Рукле в ДТП погиб мотоциклист (2)

26 июля вечером, в 18.50 ч., в Йонавском районе, в Рукле, на...

Под Вильнюсом поезд насмерть сбил человека (5)

В пятницу, в 23 ч., на окраине Вильнюса, в Барашкай, погиб...

Трагическое ДТП под Молетай: погибла 9-летняя девочка (3)

26 июля, в 17.20 ч., на дороге A14, под Молетай, столкнулись...

TOP новостей

Жительнице Вильнюса едва удалось избежать трагедии: купленный в супермаркете спасательный жилет потянул ребенка на дно

Покупка детского спасательного жилета в торговом...

Праздник моря: торговцы обманывают посетителей ярмарок? (10)

Посетителей ярмарок, которые ищут изделия ручной...

Romas Lazutka, Aistė Adomavičienė Aistė Adomavičienė Romas Lazutka

Ответ на шокирующее заявление экономиста о бедности: есть другой вопрос - как люди выживают на 122 евро (92)

Хочется верить, что жизнь в Литве становится лучше,...

Витебск - культурная столица трёх государств Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Славянский базар в Витебске Витебск - культурная столица трёх государств

"Бренд Беларуси": на "Славянский базар" - за попсой и высокой культурой (21)

Уже почти три десятилетия в Витебске проходит едва ли...

Готовьтесь к жаре: температура поднимется до 32 градусов (3)

В воскресенье утром дорожные покрытия в Литве были...