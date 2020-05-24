В больницу в Кельмесском районе доставили мертвого ребенка, подозреваемая задержана

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В субботу вечером в больницу Кельмесского района был доставлен мертвый ребенок с ссадинами и ушибами, полиция задержала подозреваемую.
Департамент полиции сообщает, что около 7 часов вечера умерший ребенок (2019 года рождения) был доставлен в больницу из дома с синяками и ссадинами.
Подозреваемая (1981 года рождения) была задержана, было начато досудебное расследование.
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