30 января из колонии в Правенишкес в больницу был срочно доставлен осужденный на пожизненное заключение авторитет каунасского криминального мира Хенрикас Дактарас. По данным портала Tv3.lt, у него случился инсульт.
Henrikas Daktaras
© DELFI / Karolina Pansevič

DELFI 30 января сообщили, что Дактараса в больницу увезли из-за болезни.

31 января выяснилось, что у него случился инсульт, информирует tv3.lt. Эту информацию порталу предоставила супруга заключенного Рамуте Дактарене.

Женщина сказала tv3.lt, что ей до сих пор не удалось увидеться с находящимся в больнице супругом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В суде Дактарас проиграл дело – прокуроры торжествуют (4)

Осужденный на пожизненное заключение главарь...

Дактарас просит суд разрешить ему увидеться с внуками (8)

Приговоренный к пожизненному тюремному заключению...

Рухнула последняя надежда: Дактарас приговорен к пожизненному заключению (18)

"Пожизненное заключение - это тот же смертный приговор....

ЧП и криминал

В крови задержанного за пьяное вождение прокурора оказалось еще больше промилле (4)

В Клайпедской окружной прокуратуре завершено...

В больницу срочно доставлен Хенрикас Дактарас, подозревают инсульт (12)

30 января из колонии в Правенишкес в больницу был срочно...

Под Вильнюсом обнаружено тело женщины (3)

Во вторник, 29 января, в 11.25 ч., в полицию сообщили о жуткой...

Мужчина получил огнестрельное ранение, полиция разыскивает подозреваемого

Департамент полиции информирует, что в больницу...

В биотуалете в Шяуляй обнаружили видеокамеру (3)

Шяуляйская полиция в фейсбуке поделилась неожиданной...

TOP новостей

Европейцы выходят на пенсию все позже: экономисты говорят, что в Литве перемены неизбежны (210)

Здоровье жителей улучшается, средняя...

Литовский парадокс: работодатели жалуются, что нет работников, работники не находят работу (23)

Большая часть жителей Литвы считает, что найти работу...

Из системы пенсионного накопления в январе вышли 19 000 жителей Литвы (4)

1,317 млн. жителей Литвы с января 2019 года будет...

Глава Norfа: давайте сократим число депутатов до 71 и начнем жесткие реформы (42)

Глава группы компаний Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что...

Министр согласен: несправедливо, что пенсии носят на дом бесплатно, но пока ничего менять не будут (23)

В передаче "В центре внимания на DELFI" – беседа с...