DELFI 30 января сообщили, что Дактараса в больницу увезли из-за болезни.
31 января выяснилось, что у него случился инсульт, информирует tv3.lt. Эту информацию порталу предоставила супруга заключенного Рамуте Дактарене.
Женщина сказала tv3.lt, что ей до сих пор не удалось увидеться с находящимся в больнице супругом.
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