DELFI 30 января сообщили, что Дактараса в больницу увезли из-за болезни.

31 января выяснилось, что у него случился инсульт, информирует tv3.lt. Эту информацию порталу предоставила супруга заключенного Рамуте Дактарене.

Женщина сказала tv3.lt, что ей до сих пор не удалось увидеться с находящимся в больнице супругом.